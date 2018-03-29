الأسهم الأمريكية توسع مكاسبها لأكثر من 1%

وسعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، مكاسبها خلال جلسة تداولات اليوم، ليصعد "داو جونز"، بأكثر من 280 نقطة، مع تعافٍ نسبي لأسهم قطاع التكنولوجيا.

وشهدت البورصة الأمريكية تقلبات واسعة خلال الجلسات الماضية، بعد خسائر في الأسبوع الماضي هي الأكبر منذ أكثر من عامين، بفعل تراجع عدة شركات في قطاع التكنولوجيا خاصة "فيسبوك"، و"أمازون"، و"آبل".

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى منذ عام 1973 ميلاديًا، بالإضافة إلى زيادة الدخل الشخصي والإنفاق الاستهلاكي بوتيرة تتوافق مع التوقعات.