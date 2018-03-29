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الوطن

عماد أديب: وسائل الإعلام المصرية تروج لأخبار الإرهابيين دون علم

منذ 15 دقيقة
كتب: محمود البدوي
عماد أديب: وسائل الإعلام المصرية تروج لأخبار الإرهابيين دون علم

عماد الدين أديب

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن النهوض بمستقبل مصر يستلزم الدواء المر، موضحًا أن علينا تحمل الدواء المر من أجل إتمام عملية الإصلاح، كما أن مصر بحاجة إلى تسويق سياسي للقرارات.

وأضاف "أديب"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، على قناة "تن"، أن 25 مليون ناخب شاركوا في انتخابات الرئاسة، ووجهوا رسالة للعالم أجمع أنهم يؤيدون قرارات الدولة المصرية.

وأكد أن الإعلام المصري لا يقدم رسالته على أكمل وجه، ويقع في المحظور، موضحًا أن وسائل الإعلام المصري تروج لأخبار الإرهابيين دون علم، ويفتقدوا التقدير السياسي.

وتابع :"ينقص إعلامنا الرصد الجيد والحكمة".

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