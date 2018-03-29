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الوطن

الرئيس المقدوني يهنئ السيسي على إتمام الانتخابات الرئاسية بنجاح

منذ 15 دقيقة
كتب: سماح حسن
الرئيس المقدوني يهنئ السيسي على إتمام الانتخابات الرئاسية بنجاح

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس المقدوني جورجي إيفانوف.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس المقدوني توجه بالتهنئة للرئيس والشعب المصري على إتمام الانتخابات الرئاسية بنجاح، متمنياً لمصر قيادةً وشعباً دوام التوفيق والتقدم والازدهار، ومعرباً عن حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن جانبه أشاد  الرئيس بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

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