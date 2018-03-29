محافظ جنوب سيناء: افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ في أبريل

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب، أنه سيتم افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ في أبريل المقبل، عقب الانتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية به والتي تتضمن رصف وتجميل ميدان القصر وإقامة مسرح وأماكن دخول المتفرجين واستراحة لكبار الشخصيات ودورات مياه وغرف تبديل الملابس بجانب رصف الطريق أمام القصر بتكلفة تتخطى 10 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن القصر سوف يصبح منارة ثقافية بالمدينة وجاهزًا لاستقبال كافة المهرجانات الثقافية وأولها مهرجان شباب المسرح في أول أبريل.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم بمدينة شرم الشيخ لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المدينة.