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الوطن

باحث بـ"الحركات الإسلامية": مستقبل جماعة الإخوان في مصر انهار تماما

منذ 59 دقيقة
كتب: محمود البدوي
باحث بـ"الحركات الإسلامية": مستقبل جماعة الإخوان في مصر انهار تماما

ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية أصابت الإخوان بالصدمة، موضحًا أن هناك تنسيق جرى بين الإخوان وتنظيم داعش، الذي أصدر 3 إصدارات بالفيديو، و20 بيان تهديدي بإفساد العملية الانتخابية.

وأضاف "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حكاية وطن"، مع الإعلامي حاتم نعمان، على قناة "الصحة والجمال"، أن الخطة التي وضعتها الإخوان بالتعاون مع داعش لإفشال الانتخابات وإفساد فرحة المصريين، فشلت تمامًا بفضل الشعب المصري الذي أحبط المخطط بالحشود أمام اللجان للمشاركة في الانتخابات.

وأشار إلى أن هناك انهيار تام لمستقبل جماعة الإخوان في مصر.

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