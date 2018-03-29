تسجيل الدخول

الوطن

موسى يشيد بأبعاد العلاقات المصرية الفرنسية في التعاون الثنائي

منذ 54 دقيقة
كتب: (أ.ش.أ)
موسى يشيد بأبعاد العلاقات المصرية الفرنسية في التعاون الثنائي

عمرو موسى- صورة أرشيفية

أشاد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، اليوم الخميس، بالأبعاد الجديدة للعلاقة المصرية الفرنسية في مختلف المجالات.

جاء ذلك في كلمة عمرو موسى في الندوة التي عقدها، اليوم، المركز الدولي للدراسات الجيوسياسية والتحليلات الاستشراقية بباريس بحضور وزراء مصريين وفرنسيين سابقين.

وتناولت كلمة عمرو موسى دور مصر في تشكيل مستقبل الشرق الأوسط، وكذلك التعاون في حوض البحر المتوسط، لافتًا إلى أن هذا هو المجال الذي أطلقته فرنسا ومصر سويًا في العام 1993 حينما كان وزيرًا للخارجية المصرية، وكان آلان جوبيه وزيرًا لخارجية فرنسا.

وأكد موسى أن الحديث عن العلاقة الثنائية بين البلدين يطول إذا بدأت هذه العلاقات رحلتها الحديثة – في حساب التاريخ- عام 1798 مع نابليون وغزوه لمصر، ومع كل ما أحاط "بالغزو" من آلام ورفض، فلا يمكن تجاهل حقيقة أن نابليون ساهم في انتقال مصر إلى عصور تنويرية".

وأضاف موسى أن العلاقة بين البلدين تمثل رابطة لها أساس تاريخي وترجمة عصرية ومسيرة حديثة، مشيرًا إلى أن جزءًا معتبرًا من مناقشات الدستور المصري ركزت على المبادئ الدستورية التي كرستها فرنسا في دساتيرها أو في مسيرتها الديمقراطية، وكان ذلك من منطلق تحقيق تفاعل الفكر الدستوري المصري مع الفكر الدستوري العالمي.

كما أشار موسى إلى المسيرة التاريخية بين بلدين عظيمين، مصر بتاريخها ودورها وموقعها وريادتها وفرنسا بمبادئ ثورتها وديناميكية سياستها.

أخبار متعلقة

سفير فرنسا بالقاهرة: كم أنت جميلة يا مصر

سفير فرنسا بالقاهرة: كم أنت جميلة يا مصر
السيسي: مصر حريصة على مواصلة التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات

السيسي: مصر حريصة على مواصلة التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات
"كهرباء فرنسا": بناء محطتين لتوليد الطاقة الشمسية في مصر

"كهرباء فرنسا": بناء محطتين لتوليد الطاقة الشمسية في مصر
وزيرة التخطيط من فرنسا: 5 أولويات لعملية الإصلاح الإداري في مصر

وزيرة التخطيط من فرنسا: 5 أولويات لعملية الإصلاح الإداري في مصر

التعليقات

لحظة بلحظة.. تغطية شاملة لنتائج الانتخابات

أحدث الأخبار

"الخارجية": مصر تسعى للحفاظ على دور الدول الوطنية في مواجهة التفكك

"الخارجية": مصر تسعى للحفاظ على دور الدول الوطنية في مواجهة التفكك

ضبط 6 طرب حشيش بحوزة سائق بسفاجا في البحر الأحمر

ضبط 6 طرب حشيش بحوزة سائق بسفاجا في البحر الأحمر

836 مصريا وليبيا يغادرون منفذ السلوم إلى ليبيا

836 مصريا وليبيا يغادرون منفذ السلوم إلى ليبيا

إبراهيم عيسى: "العار" هو أجمل فيلم في تاريخ السينما المصرية

إبراهيم عيسى: "العار" هو أجمل فيلم في تاريخ السينما المصرية

توتا "المذيعة الصغيرة": أتمنى إجراء لقاء مع الرئيس السيسي

توتا "المذيعة الصغيرة": أتمنى إجراء لقاء مع الرئيس السيسي

اختيارات الوطن

اقتصاديون يوضحون فوائد خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

اقتصاديون يوضحون فوائد خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

آخرة لافتات الدعاية: تندة أو غطاء أو «مفرش ترابيزة»

آخرة لافتات الدعاية: تندة أو غطاء أو «مفرش ترابيزة»

الأصوات الباطلة «الثانى».. وخبراء: البعض إما جاهل أو يرفض التوجيه

الأصوات الباطلة «الثانى».. وخبراء: البعض إما جاهل أو يرفض التوجيه

عمال «غزل المحلة» من الإضراب للانتخاب: مسيرات لتأييد الرئيس والرد على قنوات الفتنة

عمال «غزل المحلة» من الإضراب للانتخاب: مسيرات لتأييد الرئيس والرد على قنوات الفتنة

«الأسمرات» و«بشاير الخير»: الأهالى رفعوا شعار «رد الجميل» لـ«السيسى» فى الصناديق

«الأسمرات» و«بشاير الخير»: الأهالى رفعوا شعار «رد الجميل» لـ«السيسى» فى الصناديق

الأكثر قراءة

عاجل