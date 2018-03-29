تسجيل الدخول

الوطن

فتح حديقة الحيوان مجانا السبت بمناسبة العيد القومي للجيزة

منذ 49 دقيقة
كتب: وائل فايز
فتح حديقة الحيوان مجانا السبت بمناسبة العيد القومي للجيزة

صورة ارشيفية

أعلن اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أن الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، وافق على فتح حديقة الحيوان مجانا أمام المواطنين بعد غدِ السبت بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وأكد الدالي أن العيد القومي للمحافظة يوافق ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي في ثورة 1919، مضيفا أن حديقة الحيوان من المنشأت الهامة بالمحافظة والتي تمثل عناصر جذب للمواطنين من مختلف الأعمار.

وقال الدالي إن المحافظة اعتادت كل عام مشاركة مواطنيها الاحتفال بذلك اليوم لتمتد طرق التواصل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومواطني الجيزة.

وأكد المحافظ، أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بأنحاء المحافظة حتى تظهر بصورة مشرفة أثناء الاحتفال بالعيد القومي. 

أخبار متعلقة

"أمن الجيزة" يبحث عن سارق سلحفتين من حديقة الحيوان

"أمن الجيزة" يبحث عن سارق سلحفتين من حديقة الحيوان
أمن الجيزة يبحث عن سارقي سلحفتين من حديقة الحيوان

أمن الجيزة يبحث عن سارقي سلحفتين من حديقة الحيوان
أمن الجيزة: البحث مستمر عن سارقي سلحفتين من حديقة الحيوان

أمن الجيزة: البحث مستمر عن سارقي سلحفتين من حديقة الحيوان
مباحث الجيزة تواصل البحث عن سارقي سلحفتين من حديقة الحيوان

مباحث الجيزة تواصل البحث عن سارقي سلحفتين من حديقة الحيوان
أمن الجيزة: تكثيف البحث لكشف غموض اختفاء سلحفتين من حديقة الحيوان

أمن الجيزة: تكثيف البحث لكشف غموض اختفاء سلحفتين من حديقة الحيوان
قطاع أمن الجيزة يواصل البحث عن سارقي سلحفتين من حديقة الحيوان

قطاع أمن الجيزة يواصل البحث عن سارقي سلحفتين من حديقة الحيوان

التعليقات

لحظة بلحظة.. تغطية شاملة لنتائج الانتخابات

أحدث الأخبار

أبو شقة: لابد من عودة الطيور المهاجرة من الوفد إلى بيتها مرة أخرى

أبو شقة: لابد من عودة الطيور المهاجرة من الوفد إلى بيتها مرة أخرى

"الخارجية": مصر تسعى للحفاظ على دور الدول الوطنية في مواجهة التفكك

"الخارجية": مصر تسعى للحفاظ على دور الدول الوطنية في مواجهة التفكك

ضبط 6 طرب حشيش بحوزة سائق بسفاجا في البحر الأحمر

ضبط 6 طرب حشيش بحوزة سائق بسفاجا في البحر الأحمر

836 مصريا وليبيا يغادرون منفذ السلوم إلى ليبيا

836 مصريا وليبيا يغادرون منفذ السلوم إلى ليبيا

إبراهيم عيسى: "العار" هو أجمل فيلم في تاريخ السينما المصرية

إبراهيم عيسى: "العار" هو أجمل فيلم في تاريخ السينما المصرية

اختيارات الوطن

اقتصاديون يوضحون فوائد خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

اقتصاديون يوضحون فوائد خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

آخرة لافتات الدعاية: تندة أو غطاء أو «مفرش ترابيزة»

آخرة لافتات الدعاية: تندة أو غطاء أو «مفرش ترابيزة»

الأصوات الباطلة «الثانى».. وخبراء: البعض إما جاهل أو يرفض التوجيه

الأصوات الباطلة «الثانى».. وخبراء: البعض إما جاهل أو يرفض التوجيه

عمال «غزل المحلة» من الإضراب للانتخاب: مسيرات لتأييد الرئيس والرد على قنوات الفتنة

عمال «غزل المحلة» من الإضراب للانتخاب: مسيرات لتأييد الرئيس والرد على قنوات الفتنة

«الأسمرات» و«بشاير الخير»: الأهالى رفعوا شعار «رد الجميل» لـ«السيسى» فى الصناديق

«الأسمرات» و«بشاير الخير»: الأهالى رفعوا شعار «رد الجميل» لـ«السيسى» فى الصناديق

الأكثر قراءة

عاجل