فتح حديقة الحيوان مجانا السبت بمناسبة العيد القومي للجيزة

أعلن اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أن الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، وافق على فتح حديقة الحيوان مجانا أمام المواطنين بعد غدِ السبت بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وأكد الدالي أن العيد القومي للمحافظة يوافق ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي في ثورة 1919، مضيفا أن حديقة الحيوان من المنشأت الهامة بالمحافظة والتي تمثل عناصر جذب للمواطنين من مختلف الأعمار.

وقال الدالي إن المحافظة اعتادت كل عام مشاركة مواطنيها الاحتفال بذلك اليوم لتمتد طرق التواصل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومواطني الجيزة.

وأكد المحافظ، أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بأنحاء المحافظة حتى تظهر بصورة مشرفة أثناء الاحتفال بالعيد القومي.