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الوطن

279 شاحنة بضائع تعبر منفذ السلوم من وإلى ليبيا

منذ 26 دقيقة
كتب: محمد بخات
279 شاحنة بضائع تعبر منفذ السلوم من وإلى ليبيا

شاحنات بضائع خلال عبورها بالسلوم الى ليبيا - صورة ارشيفية

سجلت أعداد شاحنات تصدير البضائع المصدرة إلى ليبيا عن طريق الحدود الغربية للبلاد عبر منفذ السلوم البري عبور من وإلى ليبيا 279 شاحنة.

وبلغت أعداد الشاحنات المحملة بالبضائع المصرية التي عبرت من منفذ السلوم إلى ليبيا، اليوم، 130 شاحنة محملة بأنواع مختلفة من البضائع، من بينها مواد بناء كالأسمنت، والحديد، والسيراميك، والأدوات الصحية، والرخام، والجرانيت.

ووصل منفذ السلوم البري 149 شاحنة أخرى بعد إفراغهم البضائع في المدن الشرقية في ليبيا والقريبة من الحدود المصرية.

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