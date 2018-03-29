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الوطن

"الخارجية": مصر لم تفقد دورها الخارجي في أي مرحلة.. ومواقفنا واضحة

منذ 32 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"الخارجية": مصر لم تفقد دورها الخارجي في أي مرحلة.. ومواقفنا واضحة

المستشار أحمد أبو زيد

قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن السياسة المصرية لم تفقد دورها في أي مرحلة من المراحل، موضحًا أنه يتطور بمرور الزمن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، خلال حواره عبر فضائية "سكاي نيوز العربية": "مواقف مصر الخارجية طوال الـ 4 أعوام الماضية، كان لها سمات محددة، أهم هذه السمات، أهمها أنها تقوم على عدد من المبادئ احترام القانون الدولي وعدم الاعتداء على الغير وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، بالإضافة إلى أنها سياسة منفتحة، حيث انفتحت مصر مع كل دول العالم ولم تنغلق على محاور محددة".

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