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الوطن

المتحدث باسم "الخارجية": نتعامل مع ملف سد النهضة بجدية

منذ 7 دقيقة
كتب: شريف سليمان
المتحدث باسم "الخارجية": نتعامل مع ملف سد النهضة بجدية

المستشار أحمد أبو زيد

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن مصر تبنت سياسة بناء الثقة والتعاون وتأسيس علاقة تعاونية مع الجانبين الإثيوبي والسوداني في ملف سد النهضة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، خلال حواره عبر فضائية "سكاي نيوز العربية": "المبادرة التي قام بها الرئيس بالتوقيع على اتفاق الإعلان المبادئ الثلاثي والزيارة التي قام بها لإثيوبيا، وزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق إلى مصر، تهدف جميعها الحفاظ على المصالح المائية مصر وإثيوبيا، وستسمر مصر في هذا النهج البناء". 

وتابع: "مصر تتعامل مع الملف بكل جدية، وتؤكد على الالتزامات والاتفاقيات الدولية، كما ندافع عن القانون الدولي في هذا الملف، الطريق طويل وليس سهل، ويجب الحفاظ على الشراكة الثلاثية، وإذا نجحت التجربة ستكون نموذجًا لتعاون أشمل مع باقي دول حوض النيل، وتنجح مصر من خلاله في الحفاظ على مصالحها المائية".

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