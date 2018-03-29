"الأوقاف": "الإخوان" اتهموا كل من لم يحبس في عهد مبارك بالخيانة

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن المصريين أعطوا درسًا للكل بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن المرأة هي سيدة المشهد الانتخابي، واصفًا أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة بأيام الوفاء لدماء الشهداء.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" أن الدولة المصرية تبتغي وجه الله ولذلك لن يقدر علينا أحد، وأن الله ينبه المصريين كلما حاول أحد إشعال الفتنة، وكلما أشعل الأعداء الحرب علينا يطفأها الله.

وأشار إلى أن أعداء الوطن لا يريدون للمصريين العيش في أمن وأمان، مستكملًا: "نرجو أن تعيش مصر في أمن وأمان واستقرار ورخاء ورفاهية وعدل وستر، على عكس فترة حكم الإخوان التي عشنا فيها في ذل لأنهم كانوا يريدون الانتقام من الشعب المصري".

وأوضح أن الإخوان قاسوا كفاءة العامل في وزارة الأوقاف باعتقاله من قبل، قائلًا: "الإخوان تتهم كل من لم يحبس في عهد مبارك بالخيانة".