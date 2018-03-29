"النماذج الرياضية في العلوم البيولوجية" بكلية العلوم ببورسعيد الثلاثاء

يعقد قسم الرياضيات وعلوم الحاسب بكلية العلوم جامعة بورسعيد، الثلاثاء المقبل، ورشة عمل تحت عنوان "النماذج الرياضية في العلوم البيولوجية"، بالتعاون مع الأقسام العلمية المناظرة بالجامعات المصرية والعالمية، بقاعة المؤتمرات بالكلية، تحت رعاية الدكتور هشام محمد شفيق، عميد الكلية.

وأكد شفيق، على حرصه على عقد مثل هذه الندوات العلمية بشكل منتظم للتعرف على الجديد في هذا المجال في مصر وعلى مستوى العالم.

وقال الدكتور وائل عبد القادر، رئيس قسم الرياضيات وعلوم الحاسب، بكلية العلوم جامعة بورسعيد، إن من أهداف ورشة العمل هو التعاون مع الأقسام المناظرة في الرياضيات وعلوم الحاسب على مستوى مصر والعالم، فضلا عن ضرورة الاطلاع على ما هو جديد في البحث العلمي لهذا المجال، وذلك لمساعدة الباحثين المسجلين في درجتي الماجستير والدكتوراه للتعرف على ما هو جديد في مجال الرياضيات وعلوم الحاسب من أجل رفعة وتطوير البحث العلمي لخدمة الوطن العزيز مصر.