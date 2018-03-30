علي الحجار: انتظروا دخولي موسوعة جينيس قريبا

كشف الفنان علي الحجار عن كواليس ألبومه الجديد "ما تخدي بالك"، والذي تم طرحه منذ أشهر قليلة، مشددًا على أنه ينتظر دخول موسوعة جينيس قريبًا بناء على نصيحة أصدقائه الذين جمعوا أغانيه والتي وصلت لحوالي 5 آلاف أغنية طوال مسيرته.

وأضاف "الحجار"، خلال حواره في برنامج "لسه فاكر"، على شبكة "نجوم إف إم"، أنه كان ينوي أن تكون كافة الأغاني في الألبوم تراثيات من محافظات مصر، موضحًا أنه عندما استشار أصدقائه عارضوا الفكرة بحجة أن هناك الكثير من محبيه يحبون سماع أغاني عاطفية.

وتابع: "أنا المطرب الوحيد في العالم الذي قدم 5 آلاف أغنية وانتظروا دخولي موسوعة جينيس قريبًا".