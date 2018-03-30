تنظم نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع مكتبة الاسكندرية "مهرجان الاسكندرية المسرحي" في دورته الأولى (دورة الراحل محمود عبد العزيز) على خشبة مسرحي مكتبة الاسكندرية في الفترة من 1وحتى 4 أبريل 2018.

يشارك في المهرجان فنانين من أعضاء نقابة المهن التمثيلية و طلبة من المعهد العالي للفنون المسرحية و طلبة من قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

يضم المهرجان سبعة عروض تتنافس على مجموعة من الجوائز في المجالات المسرحية المختلفة.

كما تم اختيار لجنة تحكيم من منتجين ومخرجين وفنانين ممثلين منهم المنتج هاني أسامة والمخرج محمد مصطفى والمخرج مجدي الهواري والممثل أحمد صيام والملحن السكندري الدكتور محمد حسني والفنان الشاب إسلام عبدالشفيع.

يرأس المهرجان الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين ومديرا المهرجان الفنانين الشباب إيهاب يونس ورامي نادر.

يفتتح المهرجان العرض المسرحي "سلم نفسك" إخراج الفنان خالد جلال.