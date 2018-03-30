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الوطن

محافظ كفر الشيخ عن تصريحاته: "أقصد أهل الشر مش المصريين"

منذ 39 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
محافظ كفر الشيخ عن تصريحاته: "أقصد أهل الشر مش المصريين"

محافظ كفر الشيخ

قال اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة وتحمل مشقة السفر وتقلبات الجو، من أجل أن يعطي درسا لأهل الشر.

وعن تصريحاته التي أثارت الجدل، قال نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق في برنامجها "مساء دريم" المذاع عبر فضائية "دريم": "أنا بقصد أهل الشر، ومقصدش عظمة المصريين المحترمين اللي نزلوا والعالم كله شافهم".

وتابع: "عدد اللي عندنا في كفر الشيخ نزلوا ينتخبوا في المشهد المحترم فاق مرة ونص انتخابات الرئاسة الأخيرة، وأنا مقصدش مطلقًا أو ييجي على بالي إن أقصد أهل الشر وبكررها أهل الشر".

واستطرد: "المصريين دول على دماغي دول أهلنا، وأنا بكررها اللي راحوا وانتخبوا وحددوا مين رئيسهم، وراحوا صوتوا ضد الإرهاب وعشان التنمية".

وأضاف: "استحالة يكون ده مقصودي للمصريين المحترمين، استحالة أنا كل كلامي لأهل الشر اللى هما ضد البلد". 

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