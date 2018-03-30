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الوطن

موجز 3 صباحا| البيت الأبيض يعلق على طرد روسيا للدبلوماسيين

منذ 35 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 3 صباحا| البيت الأبيض يعلق على طرد روسيا للدبلوماسيين

البيت الأبيض

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحًا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث أعلن البيت الأبيض أن طرد الدبلوماسيين من روسيا سيؤدي لمزيد من التدهور في العلاقة مع روسيا، وأن قرار روسيا بطرد الدبلوماسيين لم يكن غير متوقعا، وأنهم سوف يتعاملون معه، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز"في نبأ عاجل لها.

من جهة أخرى، قال السفير أحمد قطان وزير المملكة العربية السعودية لشؤون الدول الإفريقية وسفير المملكة الأسبق في مصر، إنه يشجع للأهلي المصري في مصر والأهلي السعودي في السعودية.

وأضاف قطان، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أنه يكره التعصب ولكنه لا يحب أن يهزم الأهلي المصري أو السعودي. 

وإلى أبرز الأخبار:

عاجل البيت الأبيض: طرد الدبلوماسيين من روسيا سيؤدي لمزيد من التدهور

رئيس مصلحة الضرائب الأسبق: الإعفاء الضريبي مسؤولية السلطة التشريعية

أحمد قطان: أشجع الأهلي وأكره التعصب

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