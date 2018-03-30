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الوطن

أول سباكة في مصر: "مفلحتش في أي مهنة بالتاء المربوطة"

منذ 12 دقيقة
كتب: محمود البدوي
أول سباكة في مصر: "مفلحتش في أي مهنة بالتاء المربوطة"

أم باسل

روّت أم باسل، التي تعمل "سباك" تفاصيل دخولها المهنة، قائلةً إنها بدأت المهنة منذ 20 عامًا بعد انفصالها عن زوجها، لافتةً إلى أنه لديها 3 أبناء، وعملت حتى توفر لهم المصروفات.

وأضافت "أم باسل" خلال حوارها ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "مفلحتش في أي مهنة بالتاء المربوطة، فاتجهت للسباكة، كان كل همي أتعلم مهنة".

وأضافت أنها قدمت في دورة سباكة قدمها أحد النواب، وكانت السيدة الوحيدة، وحصلت على المركز الأول في الدورة، مستطردةً: "بتقولوا السيسي كاوينا ومغلي الدنيا علينا، أنا نفسي كويت ولادي عشان أجوز أختهم وبعد كده عيشنا في رخاء، إصبروا وكلنا هنعيش في رخاء".

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