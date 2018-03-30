محافظ القليوبية عن مكافأة الإبراشيات: "هكافئهم زي إخوانا المسلمين"

قال اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إنهم قرروا منح عمرتين هدية لشخصين يتم اختيارهم عن طريق القرعة، ممن شاركوا في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق في برنامجها "مساء دريم" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أن رحلتي العمرة سيكونون على نفقة بعض رجال الأعمال بالمحافظة.

وأوضح عشماوي أنه أجرى اتصالا بالأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وعرض عليه مكافأة للإبراشية الأكثر تصويتًا، مؤكدا أنه رد عليه بأنه سيتناقش مع الكهنة وسيعود له، ووافق بعدها بشرط التبرع بالمبلغ لصندوق "تحيا مصر".

وأكد محافظ القليوبية، أنه عرض على الأنبا مرقس إلغاء الفكرة في حالة تسببها في أي مشكلة له، مؤكدا أن الأنبا مرقس طلب إلغائها.

وتابع: "وجهة نظري أنا لقيت إني هكافأ إخوانا المسلمين بالعمرة، فليه وإحنا وطن واحد مكافئش كمان أهلنا المسيحيين برضو".