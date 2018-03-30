مصدر أمني يكشف تفاصيل محاولة هروب 5 مساجين من ثان طنطا

كشف مصدر مسؤول بمديرية أمن الغربية، تفاصيل محاولة هروب عدد من المساجين من حجز قسم شرطة ثان طنطا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مضيفا أن مساجين 5 من الأحداث، حاولوا الهروب من نافذة التهوية الخاصة بالحجز، والمطلة على أحد الشوارع الجانبية للقسم.

وأوضح أن القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم رصدت محاولة الهروب، وتم السيطرة عليها، واقتيادهم لداخل القسم، وجار مناقشتهم لمعرفة ملابسات الواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

تم إخطار اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، والذي انتقل برفقته اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، وعدد من القيادات الأمنية.