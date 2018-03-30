احتراق 3 مخازن أثاث وخردوات في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج مساء أمس، على حريق اندلع في 3 مخازن للأثاث "موبيليا"، بمدينة البلينا، بسبب ماس كهربائي، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بشرية.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء أشرف نصحي، رئيس قطاع الجنوب، بورود بلاغ من مركز البلينا بنشوب حريق بعدد من مخازن الأثاث بناحية الشيخ عمار.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب حريق بـ3 محلات تستخدم كمخازن للموبيليا، والخردوات ملك كل من (محمد.ع.م – 37 عاما تاجر موبيليا)، و(رمضان.ع.ص – 45 عاما تاجر موبيليا، (عماد.ل.ي – 54 عاما تاجر خردوات) ويقيمون بذات الناحية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكورين رجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بمخزن الأول، وأمتد لباقي المخازن ونفوا الشبهة الجنائية، نتج عن الحريق احتراق محتويات المخازن، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1946 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.