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الوطن

وزير النقل: لجنة محلب تواصل رصد حالة خطوط السكة الحديد والقطارات

منذ 40 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
وزير النقل: لجنة محلب تواصل رصد حالة خطوط السكة الحديد والقطارات

الدكتور هشام عرفات وزير النقل صورة أرشيفية

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن اللجنة العليا المشكلة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تواصل عملها في رصد حالة جميع خطوط السكة الحديد وحالة قطارتها، مشيرا إلى أنه في حال رصد أي خط يهدد حياة المواطنين سيتم إيقافه فورا دون تردد، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب.

وأضاف عرفات، لـ"الوطن"، أن اللجنة العليا تعمل حاليا على فحص ومراجعة تشغيل كل القطارات من جرارات وعربات، لتحديد احتياجات السكة الحديد من تمويل لتحديثها، والعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور المسافر على الوجهين القبلي والبحري.

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