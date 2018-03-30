"سلامة" يعتذر عن عدم الإشراف على انتخابات "رئاسة الوفد"

اعتذر الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي الأسبق، عن عدم الإشراف على انتخابات رئاسة الوفد، منذ قليل.

وقال "سلامة" لـ"الوطن"، إنَّه فوجئ صباح اليوم، بترك القضاة أعضاء هيئة قضايا الدولة المفترض إشرافهم على الانتخابات، لجانهم، بعد إبلاغهم بوجود لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان للإشراف على الانتخابات.

ولفت إلى أنَّ إشرافه على الانتخابات مرتبط بوجود هؤلاء القضاة.

يذكر أن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، كان أرسل خطابًا أمس يعتذر فيه لهيئة قضايا الدولة عن انتداب قضاة للإشراف على انتخابات رئاسة الحزب.

وقال مصدر مطلع لـ"الوطن"، إنَّ سبب اعتذار الحزب هو عدم سداد أحد المرشحين المبلغ المخصص لهذه الهيئة.