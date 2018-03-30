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الوطن

"السكة الحديد": حركة القطارات لم تتأثر بحريق الحلفا في المنيا

منذ 10 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"السكة الحديد": حركة القطارات لم تتأثر بحريق الحلفا في المنيا

انتظام حركة القطارات بالسكه الحديد

أكدت هيئة السكة الحديد انتظام حركة مسير القطارات على خط "القاهرة - أسوان"، وعدم تأثرها بنتيجة حريق الحلفا والهيش بجوار السكة بحوش محطة المنيا، وأن ما تم تداوله عبر المواقع عن حريق في عربة قطار بضائع قديمة غير صحيح.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن ما حدث عبارة عن اشتعال حريق بالحلفا بجوار سكك الحوش الغربى في المنيا، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع خسائر في الأرواح أو تعطل حركة القطارات.

وتناشد الهيئة عند كتابة أي أخبار يجب تحري الدقة قبل النشر، والرجوع إلى المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات غير الصحيحة لما تسببه من ذعر بين جمهور المسافرين من الركاب في مرفق السكة الحديد الذي يخدم طبقة عريضة من المواطنين.

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