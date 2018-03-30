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الوطن

"مواطن" يكرم نقيب الفلاحين وقيادات "عمال مصر" بعد إعلان فوز السيسي

منذ 25 دقيقة
كتب: علاء الجعودي
"مواطن" يكرم نقيب الفلاحين وقيادات "عمال مصر" بعد إعلان فوز السيسي

محمد فاروق

كشف محمد فاروق منسق عام حملة مواطن لدعم الرئيس، إحدى الحملات التابعة للحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تنظيم عدد من الحفلات في الشوارع وجميع محافظات مصر حال الإعلان عن فوز السيسي بالانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الحملة وضعت خريطة بأماكن هذه الاحتفالات ولن تعلن عنها احتراما لعدم إعلان ر النتيجة حتى الآن.

وأضاف فاروق، لـ"الوطن"، أن الحملة تكرم يوم الاحتفال أمين عام اتحاد عمال مصر ونقيب الفلاحين حسين أبوصدام، لبذلهما مجهودا كبيرا في حشد العمال والفلاحين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتابع: "هؤلاء أبطال معركة الانتخابات الحقيقيين لأنهم ملح الارض وأكثر الناس حرصا على تقدم مصر واستقرارها".

وأشار إلى أن الحملة ستعلن في الاحتفالات الضخمة التي ستنظمها حال فوز الرئيس أنهم خلف القيادة السياسية في أي قرار تتخذة، وأردف: "يا سيادة الرئيس الشعب المصري يدرك الإنجازات التي حققتها له ولوطنه وننتظر مزيد من الإنجازات والتقدم والرقي".

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