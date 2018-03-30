بالصور| بعد قليل.. "نزاهة" يعلن تقريره الختامي عن الانتخابات الرئاسية

يواصل ائتلاف "نزاهة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية استعدادته لبدء المؤتمر الصحفي الختامي لعرض نتائج متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2018، بأحد الفنادق في القاهرة.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر خلال أقل من ساعة، بحضور ومشاركة كافة المنظمات أعضاء الائتلاف وعدد من المتابعين الميدانيين، في حضور وسائل إعلام محلية ودولية.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن الائتلاف سوف يعلن اليوم نتائج مشاهدته لتفاصيل ومراحل العملية الانتخابية، وفق ما تم رصده من المتابعين الميدانيين الذين شاركوا في متابعة الانتخابات الرئاسية في العديد من اللجان الانتخابية بعدد من المحافظات.