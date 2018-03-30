تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| بعد قليل.. "نزاهة" يعلن تقريره الختامي عن الانتخابات الرئاسية

منذ 19 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
بالصور| بعد قليل.. "نزاهة" يعلن تقريره الختامي عن الانتخابات الرئاسية

نزاهة يستعد لإعلان تقريره الختامي حول متابعة الانتخابات الرئاسية

يواصل ائتلاف "نزاهة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية استعدادته لبدء المؤتمر الصحفي الختامي لعرض نتائج متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2018، بأحد الفنادق في القاهرة.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر خلال أقل من ساعة، بحضور ومشاركة كافة المنظمات أعضاء الائتلاف وعدد من المتابعين الميدانيين، في حضور وسائل إعلام محلية ودولية.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن الائتلاف سوف يعلن اليوم نتائج مشاهدته لتفاصيل ومراحل العملية الانتخابية، وفق ما تم رصده من المتابعين الميدانيين الذين شاركوا في متابعة الانتخابات الرئاسية في العديد من اللجان الانتخابية بعدد من المحافظات.

أخبار متعلقة

منظمة التعاون الإسلامي تصف الانتخابات الرئاسية المصرية بـ"الشفافة"

منظمة التعاون الإسلامي تصف الانتخابات الرئاسية المصرية بـ"الشفافة"
رجب حميدة: نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية عالية ومرضية

رجب حميدة: نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية عالية ومرضية
الرئيس المقدوني يهنئ السيسي على إتمام الانتخابات الرئاسية بنجاح

الرئيس المقدوني يهنئ السيسي على إتمام الانتخابات الرئاسية بنجاح
جامعة بنها تشكر الشباب المصري على دوره في الانتخابات الرئاسية

جامعة بنها تشكر الشباب المصري على دوره في الانتخابات الرئاسية

التعليقات

41 عامًا على رحيل «حليم».. «الموعود بالعذاب»

أحدث الأخبار

بلغاريا تعلن أنها لن تطرد دبلوماسيين روس

بلغاريا تعلن أنها لن تطرد دبلوماسيين روس

الوطنية للانتخابات: لم نتلق أي طعون على قرارات اللجان العامة حتى الآن

الوطنية للانتخابات: لم نتلق أي طعون على قرارات اللجان العامة حتى الآن

تفاصيل.. روسيا تمهل بريطانيا شهرا لخفض عدد دبلوماسييها

تفاصيل.. روسيا تمهل بريطانيا شهرا لخفض عدد دبلوماسييها

تحرير 20 بلاغ حرائق وسقوط أشجار ولوحات إعلانية في حملات بالغربية

تحرير 20 بلاغ حرائق وسقوط أشجار ولوحات إعلانية في حملات بالغربية

يواخيم ترير يترأس لجنة تحكيم أسبوع نقاد "كان السينمائي"

يواخيم ترير يترأس لجنة تحكيم أسبوع نقاد "كان السينمائي"

اختيارات الوطن

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

الأكثر قراءة

عاجل