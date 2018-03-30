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الوطن

"حب الوطن": احتفالات في الشوارع والميادين بفوز السيسي بعد الإعلان

منذ 14 دقيقة
كتب: علاء الجعودي
"حب الوطن": احتفالات في الشوارع والميادين بفوز السيسي بعد الإعلان

عبدالعزيز سمير

قال عبدالعزيز سمير منسق عام حملة "حب الوطن"، إحدى الحملات الداعمة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، إن الحملة تنظم حفلا كبيرا بأحد القاعات بالقاهرة حال إعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكرم "كبار السن وأمهات الشهداء وعدد من الشباب الذين كان لهم دور حقيقي في الحشد للانتخابات".

وأضاف سمير، في بيان اليوم، أن شباب الحملة يوزعون الورود على ضباط الجيش والشرطة الذين شاركوا في تأمين الانتخابات، وتابع: "هؤلاء ساهموا في إنجاح العرس الديمقراطي وشعور المصريين بالأمن والأمان وكان لهم دور حقيقي في استقرار الوطن وحمايته".

وأكمل: "نحن أمام مشهد تاريخي ونسب المشاركة الأولية تؤكد أن السيسي لم يفز فقط بالانتخابات بل استطاع أن يحقق إنجازات للشعب سنجني جميعا ثمارها في الأربع سنوات المقبلة، ولأول مرة يشعر المصريون أن صوتهم ساهم في نجاح زعيم عربي حقيقي يعمل على تقدم مصر".

وتابع: "نكرم القيادات العمالية والفلاحين الذين كان لهم دور بارز في مشاركة ملايين العمال والفلاحين في الانتخابات، وساهم ذلك في نسب مشاركة عالية في الانتخابات الرئاسية، وتاريخيا العمال والفلاحين هم وقود أي عملية انتخابية أو أي عمل وطني فهم طليعة ثورة 1919 ومن أيدوا ثورة يوليو وفرحوا بإنجازاتها ودافعوا عنها، لأنها حققت لهم أحلامهم وآمالهم في العدل الاجتماعي".

وأشار إلى أن العمال والفلاحين شاركوا في الانتخابات بحس وطني حقيقي رغم صعوبة الوضع الاقتصادي وارتفاع الاسعار، مشيرا إلى أن كلاهما مدرك لأهمية تثبيت الدولة واستقرارها قبل المطالبة بأي حقوق فئوية.

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