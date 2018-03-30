رئيس لجنة العلاقات الإفريقية بالبرلمان ضيف منة فاروق .. الليلة

تستضيف الليلة منة فاروق من خلال برنامجها «مساء دريم» النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة العلاقات الإفريقية بالبرلمان.

ويتحدث من خلال الحلقة عن ملف العلاقات المصرية الإفريقية بعد الانتخابات الرئاسية؟، وما هى الأدوات التى تمتلكها مصر لتوطيد علاقاتها مع دول القارة السمراء ؟، كما يتحدث عن ترشحه لرئاسة البرلمان الأفريقى عن دول شمال إفريقيا فى الانتخابات المقرر عقدُها مايو القادم.

وفي نفس الحلقة يفتح ملف الرفق بالحيوان في مصر وأزمة قتل حيوانات الشوارع وذبح الحمير، وماذا عن التعامل مع الحيوانات البرية داخل حدائق الحيوانات والمرافق الأخري والمجازر؟، وماهو دور المجتمع المدني في التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع الحيوانات بطرق رحيمة تتوافق مع الأديان السماوية والمبادئ الإنسانية؟.

ويشاركها فى النقاش الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، ومني خليل نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، ودينا ذو الفقار الناشطة في مجال الرفق بالحيوان.