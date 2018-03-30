الأحد.. "عمومية النقل البحري" بالإسكندرية لوضع آلية جديدة للعمل

تعقد النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري، الأحد المقبل، جمعيتها العمومية بنادي الفتح للقوات المسلحة بالاسكندرية.

وقال الدكتور حسام مصطفى رئيس النقابة العامة، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المؤتمر يأتي تعبيرا عن الملحمة الوطنية بين العمال والقوات المسلحة، واحتفالا بالمشهد الانتخابي الكبير الذي رد على صاحب كل دعوة تخريب لهذا الوطن.

وأضاف مصطفى، في بيان: "نبحث خطة مساهمة العمال في تنمية مشروعات قناة السويس، ووضع آلية جديدة للعمل والتشغيل للهيئات، خلال المرحلة المقبلة تؤكد المشاركة الإيجابية للعاملين الذين ساهموا في إنشاء قناة السويس والموانئ الجديدة لكي يؤدون واجبهم في استكمال المشروعات بالقناة".

وتابع أنه سيتم مناقشة رؤية ممثلي العمال في تطوير تشريعات ولوائح نظم العمل بالهيئات والموانئ غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017.

فيما قال صلاح القزاز، أمين صندوق النقابة العامة، إن المؤتمر يناقش قواعد وشروط الترشيح للمنظمات النقابية العمالية وإقرار اللوائح المالية والادارية للنقابة العامة، ولجانها النقابية الستون، تمهيدا لإجراء الانتخابات وفقا للقانون الجديد منتصف مايو المقبل، والتي تشمل انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة الشركات.