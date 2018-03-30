تسجيل الدخول

الوطن

الأحد.. "عمومية النقل البحري" بالإسكندرية لوضع آلية جديدة للعمل

منذ 11 دقيقة
كتب: حسام حربى
الأحد.. "عمومية النقل البحري" بالإسكندرية لوضع آلية جديدة للعمل

حسام مصطفى

تعقد النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري، الأحد المقبل، جمعيتها العمومية بنادي الفتح للقوات المسلحة بالاسكندرية.

وقال الدكتور حسام مصطفى رئيس النقابة العامة، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المؤتمر يأتي تعبيرا عن الملحمة الوطنية بين العمال والقوات المسلحة، واحتفالا بالمشهد الانتخابي الكبير الذي رد على صاحب كل دعوة تخريب لهذا الوطن.

وأضاف مصطفى، في بيان: "نبحث خطة مساهمة العمال في تنمية مشروعات قناة السويس، ووضع آلية جديدة للعمل والتشغيل للهيئات، خلال المرحلة المقبلة تؤكد المشاركة الإيجابية للعاملين الذين ساهموا في إنشاء قناة السويس والموانئ الجديدة لكي يؤدون واجبهم في استكمال المشروعات بالقناة".

وتابع أنه سيتم مناقشة رؤية ممثلي العمال في تطوير تشريعات ولوائح نظم العمل بالهيئات والموانئ غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017.

فيما قال صلاح القزاز، أمين صندوق النقابة العامة، إن المؤتمر يناقش قواعد وشروط الترشيح للمنظمات النقابية العمالية وإقرار اللوائح المالية والادارية للنقابة العامة، ولجانها النقابية الستون، تمهيدا لإجراء الانتخابات وفقا للقانون الجديد منتصف مايو المقبل، والتي تشمل انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة الشركات.

أخبار متعلقة

اتحاد عمال مصر: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

اتحاد عمال مصر: المشاركة في الانتخابات واجب وطني
اتحاد عمال مصر يطالب الحكومة بإلغاء قرار غلق "القومية للأسمنت"

اتحاد عمال مصر يطالب الحكومة بإلغاء قرار غلق "القومية للأسمنت"
اتحاد عمال مصر: أكثر من 5 ملايين عامل غير مؤقت بقطاع الأخشاب

اتحاد عمال مصر: أكثر من 5 ملايين عامل غير مؤقت بقطاع الأخشاب
نائب "اتحاد عمال مصر": نؤيد السيسي في انتخابات الرئاسة

نائب "اتحاد عمال مصر": نؤيد السيسي في انتخابات الرئاسة

التعليقات

41 عامًا على رحيل «حليم».. «الموعود بالعذاب»

أحدث الأخبار

ضبط 27 كيلو سكر ولحوم مفرومة مُدعمة في البحيرة

ضبط 27 كيلو سكر ولحوم مفرومة مُدعمة في البحيرة

تحرير 142 مخالفة مرافق وإشغالات و76 قضية تموينية بالغربية

تحرير 142 مخالفة مرافق وإشغالات و76 قضية تموينية بالغربية

الأسطول الشمالي الروسي يختبر سلاحا جديدا

الأسطول الشمالي الروسي يختبر سلاحا جديدا

"يوم الأرض".. 42 عاما من الدفاع عن "أم البدايات أم النهايات"

"يوم الأرض".. 42 عاما من الدفاع عن "أم البدايات أم النهايات"

"كهرباء الغربية": غدا قطع التيار الكهربي بمناطق سكنية في المحلة الكبرى

"كهرباء الغربية": غدا قطع التيار الكهربي بمناطق سكنية في المحلة الكبرى

اختيارات الوطن

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

الأكثر قراءة

عاجل