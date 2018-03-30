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الوطن

بعد نجاح "أبو العروسة".. سيد رجب يواصل تصوير "نسر الصعيد" لرمضان 2018

منذ 18 دقيقة
كتب: ضحى محمد
بعد نجاح "أبو العروسة".. سيد رجب يواصل تصوير "نسر الصعيد" لرمضان 2018

سيد رجب

بعد النجاح الكبير الذى حققه الفنان سيد رجب من خلال مسلسل "أبو العروسة"، الذي كان يعرض على شاشة dmc، يواصل رجب تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "نسر الصعيد" مع الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

حيث يصور حاليًا مشاهده على طريق مصر الإسماعلية، ومن المقرر أن يستمر التصوير حتى أوائل الشهر الكريم.

مسلسل "نسر الصعيد" تدور أحداثه حول ضابط شرطة يواجه الإرهاب، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر سامي، ومن بطولة، محمد رمضان، وفاء عامر، درة، سلوى خطاب، عائشة بن أحمد، أحمد خالد، ومن إنتاج العدل جروب.

 

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