وزيرة الثقافة ومحافظ اﻹسكندرية يفتتحان معرض الإسكندرية للكتاب

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، معرض الإسكندرية للكتاب ، منذ قليل ، والمقام في ملعب كلية الهندسة في الفترة ما بين 30 مارس وحتى 9 إبريل.

وقامت الوزيرة يتفقد أجنحة هيئات الوزارة المشاركة في المعرض مثل الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة بدار الكتب والوثائق والهيئة العامة لقصور الثقافة.

ورافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة اﻹسكندرية باﻹضافة إلى الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد الشوكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

ومعرض اﻹسكندرية يشارك فيه 150 ناشر، ويقام على مساحة ألف متر ويتضمن حج فاعلية ثقافية وفنية مختلفة.