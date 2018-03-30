"صحة البحيرة": علاج 75 ألف مريض بفيروس "سي"

قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه تم علاج 75 ألف شخص من فيروس سى، من خلال مبادرة "البحيرة خالية من فيروس سى"، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بعلاج المرضى داخل المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية بالمحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، تقديم أوجه الدعم للمستشفيات الحكومية للقيام بدورها فى هذا الشأن، من خلال توفير الأجهزة التشخيصية الحديثة بها، خاصة أجهزة تحاليل الكبد PCR وأجهزة الأشعة المقطعية، بالإضافة إلى تطوير كافة أقسام الكبد بالمستشفيات العامة ورفع كفاءتها.

وأشار إلى أنه تم الكشف علي 6500 مواطن بمراكز كفر الدوار وأبو حمص وإيتاى البارود والدلنجات في إطار حملة الوزارة للمسح الشامل للمواطنين، لإعلان مصر خالية من فيروس سي عام 2020، لافتا إلى أن الحملة مستمرة حتى عام 2020، حسب خطة الدولة لإعلان مصر خالية من فيروس سى، حيث يتم صرف العلاج مجانا لجميع المرضى، وسوف تنتقل الحملة بين مراكز المحافظة كافة.