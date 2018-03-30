تسجيل الدخول

الوطن

"صحة البحيرة": علاج 75 ألف مريض بفيروس "سي"

منذ 10 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
"صحة البحيرة": علاج 75 ألف مريض بفيروس "سي"

الدكتور علاء عثمان

قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه تم علاج 75 ألف شخص من فيروس سى، من خلال مبادرة "البحيرة خالية من فيروس سى"، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بعلاج المرضى داخل المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية بالمحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، تقديم أوجه الدعم للمستشفيات الحكومية للقيام بدورها فى هذا الشأن، من خلال توفير الأجهزة التشخيصية الحديثة بها، خاصة أجهزة تحاليل الكبد PCR وأجهزة الأشعة المقطعية، بالإضافة إلى تطوير كافة أقسام الكبد بالمستشفيات العامة ورفع كفاءتها.

وأشار إلى أنه تم الكشف علي 6500 مواطن بمراكز كفر الدوار وأبو حمص وإيتاى البارود والدلنجات في إطار حملة الوزارة للمسح الشامل للمواطنين، لإعلان مصر خالية من فيروس سي عام 2020، لافتا إلى أن الحملة مستمرة حتى عام 2020، حسب خطة الدولة لإعلان مصر خالية من فيروس سى، حيث يتم صرف العلاج مجانا لجميع المرضى، وسوف تنتقل الحملة بين مراكز المحافظة كافة.

أخبار متعلقة

مدير الشؤون الوقائية بـ"صحة البحيرة" يتابع الخدمة في 3 وحدات

مدير الشؤون الوقائية بـ"صحة البحيرة" يتابع الخدمة في 3 وحدات
مدير الرعاية الأساسية بـ"صحة البحيرة" يتفقد 3 وحدات في المحمودية

مدير الرعاية الأساسية بـ"صحة البحيرة" يتفقد 3 وحدات في المحمودية
"صحة البحيرة" تنظم حملة المسح الشامل لفيروس سي بـ4 مراكز

"صحة البحيرة" تنظم حملة المسح الشامل لفيروس سي بـ4 مراكز
وكيل "صحة البحيرة" يُكرّم مدير مستشفى إيتاي البارود المركزي

وكيل "صحة البحيرة" يُكرّم مدير مستشفى إيتاي البارود المركزي

التعليقات

41 عامًا على رحيل «حليم».. «الموعود بالعذاب»

أحدث الأخبار

ضبط 27 كيلو سكر ولحوم مفرومة مُدعمة في البحيرة

ضبط 27 كيلو سكر ولحوم مفرومة مُدعمة في البحيرة

تحرير 142 مخالفة مرافق وإشغالات و76 قضية تموينية بالغربية

تحرير 142 مخالفة مرافق وإشغالات و76 قضية تموينية بالغربية

الأسطول الشمالي الروسي يختبر سلاحا جديدا

الأسطول الشمالي الروسي يختبر سلاحا جديدا

"يوم الأرض".. 42 عاما من الدفاع عن "أم البدايات أم النهايات"

"يوم الأرض".. 42 عاما من الدفاع عن "أم البدايات أم النهايات"

"كهرباء الغربية": غدا قطع التيار الكهربي بمناطق سكنية في المحلة الكبرى

"كهرباء الغربية": غدا قطع التيار الكهربي بمناطق سكنية في المحلة الكبرى

اختيارات الوطن

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

الأكثر قراءة

عاجل