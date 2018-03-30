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الوطن

"المسرحي الحديث" تحتفل باليوبيل الفضي مع "ايكاروس" في الأوبرا

منذ 32 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
"المسرحي الحديث" تحتفل باليوبيل الفضي مع "ايكاروس" في الأوبرا

صورة أرشيفية لعرض "ايكاروس"

انهت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، استعداداتها للاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس فرقة الرقص المسرحي الحديث، حيث تقدم أول عرض شهد ميلاد الفرقة "ايكاروس"، تصميم وإخراج وليد عوني، برؤية جديدة وذلك في يومين متتاليين الثامنة مساء الثلاثاء والأربعاء 3، 4 أبريل على المسرح الكبير.

العرض يتناول فكرة الطموح والصعود ومستلهم من الاسطورة اليونانية القديمة التي تحمل نفس الاسم وتدور حول ايكاروس ابن ديدالوس المحتجز مع أباه في متاهة جزيرة كريت كعقابا لهما من مينوس ملك الجزيرة فيحاولا الهرب من خلال الاستعانة بأجنحة ثبتاها على ظهريهما بالشمع واثناء هروبهما من المنفى حلق إيكاروس قريبا من الشمس متجاهلا نصيحة والده فسقط صريعا بعد ان أذابت أشعة الشمس الاجنحة.

يذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث تأسست عام 1993 وتعد الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي وتم تكليف الفنان وليد عوني من قبل وزارة الثقافة بالعمل كمخرج ومصمم ومديرا فنيا لها وانطلقت مسيرتها لتحقق خلالها نجاحاً كبير نتج عن الموضوعات التي تناولتها العروض في الفنون والحضارة المصرية والعربية وغيرها من الافكار المبتكرة والمتجددة.

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