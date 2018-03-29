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الوطن

وحيد ممدوح يحتفل بذكرى العندليب على المسرح الكبير بالأوبرا.. غدًا

منذ 31 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
وحيد ممدوح يحتفل بذكرى العندليب على المسرح الكبير بالأوبرا.. غدًا

بوستر الفعالية

 للعام التالي على التوالي، يشارك عازف الجيتار وحيد ممدوح في الاحتفال بذكري الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، والذي تقيمه دار الأوبرا المصرية، على المسرح الكبير مساء الغد الجمعة، تحت اسم "حفل العندليب الأسمر".

وذلك بمشاركة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو دكتور محمد اسماعيل الموجي، ومشاركة نجوم الأوبرا، منهم احمد عفت واحمد سعيد ونهي حافظ ومحمد شوقي ومي حسن ومحمد حسن، ويقوم منذ 3 ايام ببروفات مكثفة مع الفرقة الموسيقية لعدد طويل من الساعات.

ويقدم وحيد مقطوعتين موسيقيتين يقدمهما لأول مرة بعد ان أعاد صياغتهما وفقا لرؤيته الموسيقية والتي تتناسب مع آلة الجيتار وهما "كنت فين" التي غناها العندليب عام 1957 وهي من كلمات حسين السيد والحان الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، أما الأغنية الثانية فهي "شغلوني" والتي غناها فى فيلم ايام وليالي وهو فيلم مصري انتاج سنة 1955، من اخراج هنرى بركات و بطولة عبد الحليم حافظ وايمان و احمد رمزى، وهي من كلمات حسين السيد والحان الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب أيضا، حيث أكد وحيد أنه سيقدم رؤية جديدة لهاتان الأغنيتان، ليفاجأ بها الجمهور كما فعل العام الماضي عندما قدم في "بلاش عتاب".

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