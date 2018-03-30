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الوطن

مصادر: البنوك تجتمع الأسبوع المقبل لإعادة النظر في سعر الفائدة

منذ 33 دقيقة
كتب: إسماعيل حماد وأيمن صالح
مصادر: البنوك تجتمع الأسبوع المقبل لإعادة النظر في سعر الفائدة

البنك المركزي المصري

كشفت مصادر مصرفية بارزة عن أن البنوك العاملة في السوق المحلية ستعقد اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، وذلك لإعادة النظر في مستويات أسعار الفائدة لديها بعد قيام البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة 1٪ للمرة الثانية على التوالي.

وأضافت المصادر أن سعر الفائدة لدى البنك المركزي المصري يعد بمثابة سعرًا استرشاديا للبنوك العاملة في السوق المحلية وليس ملزما لها، حيث تعتمد البنوك سياسات تحديد أسعار الفائدة وفقا لعوامل أخرى تتعلق بتكلفة الأموال لديها ومتوسط الأسعار المعمول بها في السوق ومدي احتياجها إلى السيولة.

 

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