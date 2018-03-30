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الوطن

"بيتكوين" تتراجع دون أدنى مستوى خلال 7 أسابيع

منذ 4 دقيقة
كتب: وكالات
"بيتكوين" تتراجع دون أدنى مستوى خلال 7 أسابيع

صورة أرشيفية

هبطت عملة "بيتكوين" الافتراضية بنحو حاد في تعاملات الجمعة دون 7 آلاف دولار، مسجلة أدنى مستوياتها في 7 أسابيع، وسط خسائر كبيرة طالت أداء جميع العملات الافتراضية.

وتأتي خسائر العملات الافتراضية وسط ضغوط تتعرض لها بشكل مستمر سواء من جانب التشريعات لمنع تداولها، أو عبر حرب تصريحات من كبار المسؤولين حول العالم، بسبب تقلباتها الشديدة واستغلالها في أنشطة غير مشروعة، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وانخفضت "بيتكوين" الأكثر شهرة، بنسبة 7.64% إلى 6958 دولارا، بقيمة سوقية 118.7 مليار دولار، وهبطت عملة "إيثيريوم" بنسبة 6.11% إلى 387.1 دولارا.

كما تراجعت عملة "ريبل" بنسبة 6.82% إلى 0.49 دولار بقيمة سوقية 19.94 مليار دولار، فيما انخفضت عملة "بيتكوين كاش" 2.74% إلى 700.84 دولار بقيمة سوقية 12.03 مليار دولار.

وتتجه العملات الافتراضية مع نهاية الربع الأول الجاري لتسجيل أكبر خسائر ربعية منذ 2011، بعدما قفزت بنحو قياسي جاوز 1400% في العام الماضي.

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