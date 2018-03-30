إيطاليا: لا أدلة على تحضير لهجوم على مترو روما

أكدت مصادر قضائية إيطالية أنه ليس هناك أي دليل على أن الأشخاص الخمسة الذين اعتقلوا أمس في روما، بتهمة الانتماء إلى شبكة منفذ هجوم برلين عام 2016 ميلاديًا، أنيس العماري المشتبه به الرئيسي في حادث الدهس الذي استهدف رواد سوق مخصص لعيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 49 آخرين، كانوا مستعدين لتنفيذ هجوم على مترو انفاق روما عام 2015 ميلاديًا، هذا ما علقت به مصادر من النيابة العامة في روما حول نبأ نشرته صحيفة (لا ريبوبليكا) اليوم بهذا الصدد.

وأضافت المصادر القضائية أن "المعتقل الفلسطيني ع. س. نابلسي، المتهم بممارسة أنشطة تدريبية لأغراض الإرهاب، والتونسيين الأربعة الآخرين المتهمين بالارتباط بأنشطة إجرامية تهدف إلى تسهيل الهجرة غير النظامية، التزموا الصمت خلال استجوابهم في سجن ربيبيا" بروما، "مام قاضي التحقيق كوستانتينو دي روبيو"، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء.