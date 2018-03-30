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الوطن

محمد حفظي: تطوير سوق السينما بـ "القاهرة السينمائي" أهم أولوياتي

منذ 46 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
محمد حفظي: تطوير سوق السينما بـ "القاهرة السينمائي" أهم أولوياتي

محمد حفظي

قال المنتج محمد حفظي إن اختياره لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعتبر مسؤولية كبيرة، حيث إن هناك العديد من الأشياء التي تحتاج إلى إصلاح وتحسين، وأنه لم يتوقع أن يقع اختيار الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، عليه للقيام بتلك المهمة الصعبة؟

وأضاف أن تطوير سوق السينما في مهرجان القاهرة، هو أهم أولوياته، الذي اعتاد أن يكون عنصرا أساسيا في أقدم مهرجان في العالمين العربي والإفريقي، موضحا: "لا أقول أننا سنحصل على سوق متكامل في السنة الأولى من ولايتي، لكن هذا أمر نحتاج إلى فعله بالتأكيد في المستقبل".

وأكد أنه يسعى ليعودة المهرجان بثبات إلى الدائرة الدولية، مشيرا إلى أنه لاحظ في العام الماضي أنه كان أقرب للشكل المحلي، والآن يريد أن يبعث رسالة بأن هذا المهرجان عالمي وأننا نهتم بالسينما من جميع أنحاء العالم، وذلك خلال حواره الأول بعد توليه رئاسة مهرجان، مع مجلة "فارايتي" العالمية.

وأوضح "هناك مشكلة كبيرة واجهت المهرجان على الصعيد الدولي، بسبب الثورة والوضع الأمني ​​في السنوات الماضية، خاف الكثير من الضيوف الأجانب من القدوم إلى القاهرة، ولكن هذا يتغير الآن، حيث أصبحت القاهرة آمنة وعادت السياحة والفنادق ممتلئة مرة أخرى".فيما يتعلق بالمنافسة من مهرجاني الجونة ودبي السينمائي".

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