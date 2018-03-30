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الوطن

مئات الفلسطينيين يخترقون السياج الأمني لقوات الاحتلال شرق البريج

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
مئات الفلسطينيين يخترقون السياج الأمني لقوات الاحتلال شرق البريج

مسيرات العودة

أزال مئات الفلسطينيين، مساء اليوم، السياج الأمني لقوات الاحتلال الإسرائيلية شرق البريج.

وقالت مصادر محلية إن مئات المتظاهرين قاموا بإزالة السلك الشائك على الشريط الحدودي ودخلوا للمنطقة الحدودية، فيما رد جنود الاحتلال بإطلاق النار وقنابل الغاز، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وتدفق آلاف الفلسطينيين باتجاه الشريط الحدودي شرق قطاع غزة للمشاركة في مسيرة "العودة الكبرى"، بالتوافق مع الذكرى الـ42 ليوم الأرض، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحدود مع قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة.

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