"هيئة مسيرة العودة" تدعو المتظاهرين الفلسطينيين إلى العودة للخيم

أعلنت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة" التي تضم حماس وكافة الفصائل الفلسطينية اليوم، انتهاء اليوم الأول لمسيرة العودة، داعية المتظاهرين للتراجع نحو الخيم التي أقامتها في المواقع الخمسة التي تبعد مئات الأمتار عن الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقال خالد البطش رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي بمشاركة إسماعيل رضوان القيادي في حماس "نعلن انتهاء فعاليات اليوم الاول وندعو جماهير شعبنا للعودة إلى الاعتصام والتخييم في الاماكن المحددة".

وأقام منظمو هذه المسيرة عشرات الخيم في خمسة مواقع تقع على بعد نحو سبعمائة متر عن الحدود مع إسرائيل، حيث اندلعت اليوم، مواجهات عنيفة وواسعة قتل خلالها 12 فلسطينيا واصيب نحو 1200 اخرين وفق وزارة الصحة في غزة.

وأضاف البطش "نعلن ان اليوم هو يوم البداية وسنواصل الاعتصام والتظاهر وندعو شعبنا الى الاستمرار وصولا الى يوم الزحف العظيم في 15 مايو (لمناسبة الذكرى السبعين للنكبة)".

وبدأت هذه الاحتجاجات الجمعة حيث يحيي الفلسطينيون "يوم الارض" في ذكرى مقتل ستة من ابنائهم برصاص القوات الاسرائيلية في 30 مارس 1976 في مواجهات عنيفة ضد مصادرة اراض.

ويؤكد المنظمون ان هذه الاحتجاجات ستستمر لمدة ستة اسابيع تنتهي بحلول ذكرى النكبة في مايو.

وتابع البطش "نعلن عن قبر صفقة القرن المشبوهة التي يقودها دونالد ترامب (الرئيس الاميركي)وعزم شعبنا واصراره لتصفية كافة المشاريع التصفوية وانه لا بديل عن العودة وحقنا في فلسطين التاريخي".

وفي السادس من كانون الاول/ديسمبر، اعلن ترامب الذي خالف عقودا من السياسة الأميركية على هذا الصعيد، نقل سفارة بلاده الى القدس تزامنا مع الذكرى السبعين لقيام دولة اسرائيل.

واوضحت الدبلوماسية الأميركية ان نقل السفارة من تل ابيب تحدد في ايار/مايو.

ورغم العلاقة المتوترة مع الفلسطينيين، لا يزال البيت الابيض ماضيا في عرض مقترح لاحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.