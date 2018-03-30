الاحتلال الإسرائيلي يقصف 3 مواقع لحماس في غزة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة مواقع لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، زاعمًا أن ذلك جاء ردًا على محاولة فلسطينيين كانوا يتظاهرون على الحدود مع إسرائيل، مهاجمة جنوده.

وأكد الجيش شن غارات جوية وقصفًا مدفعيًا إثر مواجهات اندلعت بين آلاف المتظاهرين والجنود الإسرائيليين على الحدود مع غزة أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا وفق وزارة الصحة في القطاع.

وتدفق آلاف الفلسطينيين باتجاه الشريط الحدودي شرق قطاع غزة للمشاركة في مسيرة "العودة الكبرى"، بالتوافق مع الذكرى الـ42 ليوم الأرض، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحدود مع قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة.