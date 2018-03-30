"خليفة" يشكر "مستشارى قضايا الدولة" على جهدهم في الانتخابات

وجه المستشار أحمد خليفة، رئيس نادى هيئة قضايا الدولة خالص التقدير والشكر لمستشاري الهيئة، لما بذلوه من مجهود متفرد، والمظهر الراقي الذى ظهرت به الهيئة في الانتخابات الرئاسية، وما تحملوه من مشقة في سبيل الوطن الغالي.

وقال رئيس النادي للمستشارين الإجلاء في بيان، اليوم: "كنتم للنجاح أناس يقدرون معناه، وللإبداع أناس يحصدونه، لذا نقدر جهودكم المضنية، فأنتم أهل للشكر والتقدير، فوجب علينا شكركم، هكذا عهدنا بكم، كنتم خير سفراء لهيئتنا العريقة استطعتم أن تخلقوا أملاً جديدًا بغد مشرق راقي منقطع النظير و حمد لله على سلامة العودة إلى ذويكم أصحاب المعالى".