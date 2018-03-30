"المهن التمثيلية" تدين استخدام جيش الاحتلال للقوة أمام الفلسطينيين

أدانت نقابة المهن التمثيلية باسم جموع فناني مصر، الإفراط في استخدام القوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد مسيرات الأرض التي انطلقت من الأراضي الفلسطينية، اليوم.

وأكدت النقابة، في بيان لها قبل قليل، على دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في النضال بكافة الطرق المشروعة من أجل استرداد الأراضي المحتلة، ودعمها الكامل لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلنت النقابة رفضها للإعلان الأمريكي المنفرد باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، لافتة إلى تمسكها بكافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا الشأن، مؤكدة على تضامنها الكامل مع الموقف الرسمي للدولة المصرية الداعم للحق الفلسطيني.