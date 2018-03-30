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الوطن

مجلة أمريكية: " سي آي إيه " تتجسس على الأسطول البحري الصيني

منذ 42 دقيقة
كتب: وكالات
مجلة أمريكية: " سي آي إيه " تتجسس على الأسطول البحري الصيني

صورة أرشيفية

أفادت مجلة "Popular Mechanics" الأمريكية، بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية قامت بالتعاون مع شركة "Planet" بالتقاط صور دقيقة للأسطول البحري الصيني وهو يجري تدريبات في بحر الصين الجنوبي.

ووصفت المجلة الأمريكية الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية بأنها شكلت "مشهدا غير عادي"، مشيرة إلى أن "الصين تمتلك في الوقت الراهن أسطولا حربيا ضخما مزودا بصواريخ وأجهزة رصد حربية حديثة".

وذكرت الصحيفة أن عدد السفن الحربية التي ظهرت في الصور بلغ 43 سفينة من بينها ناقلة طائرات صنعها الاتحاد سوفييتي كانت الصين قد اشترتها من أوكرانيا، مزودة بصواريخ من طراز " Shenyang J-15"، واستخدمت من قبل الأسطول البحري السوفييتي لنقل طائرات من طراز "سوخوي" ومروحيات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

 وجرت المناورات العسكرية التي التقطت خلالها الصور المذكورة في 27 مارس الجاري، وقبل أيام من بدء هذه المناورات رصد سلاح البحرية الصيني عبور حاملة طائرات أمريكية من طراز "USS Mustin" بالقرب من الجزر الصينية المتنازع عليها مع اليابان ودول الجوار.

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