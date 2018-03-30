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الوطن

"أبوشقة" يتقدم على "الخولي" بفارق 295 صوتا بعد فرز 15 صندوقا

منذ 28 دقيقة
كتب: سمر نبيه
"أبوشقة" يتقدم على "الخولي" بفارق 295 صوتا بعد فرز 15 صندوقا

انتخابات الوفد

أظهرت نتائج فرز 15 صندوقًا بانتخابات حزب الوفد تقدم المستشار بهاء أبوشقة على المهندس حسام الخولي بفارق 295 صوتًا.

وانطلقت انتخابات حزب الوفد، اليوم، لاختيار رئيس جديد من بين 5 متنافسين، هم: المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام للحزب، والمهندس حسام الخولي، نائب الرئيس، والدكتور ياسر حسان، مساعد الرئيس، والدكتور علاء شوالي، عضو لجنة الوفد بالإسكندرية، بعد انسحاب المرشح الخامس السيد طه فايز من السباق أمس الأول.

ودعا الحزب أعضاءه لحضور جمعيتين عموميتين اليوم، الأولى عمومية عادية لانتخاب رئيس جديد للحزب، والثانية غير عادية "طارئة" للتصويت على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوي.

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