تسجيل الدخول

الوطن

عاجل| بدء فرز صناديق انتخابات حزب "الوفد"

اليوم PM 06:27
كتب: محمد حامد
عاجل| بدء فرز صناديق انتخابات حزب "الوفد"

انتخابات الوفد

بدأ منذ قليل، فرز صناديق انتخابات رئاسة حزب الوفد، وسط حضور كبير من أعضاء وقيادات الحزب.

وانطلقت انتخابات حزب الوفد، اليوم، لاختيار رئيس جديد من بين 4 متنافسين، هم: المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام للحزب، والمهندس حسام الخولي، نائب الرئيس، والدكتور ياسر حسان، مساعد الرئيس، والدكتور علاء شوالي، عضو لجنة الوفد بالإسكندرية، بعد انسحاب المرشح الخامس السيد طه فايز من السباق أمس الأول.

ودعا الحزب أعضاءه لحضور جمعيتين عموميتين اليوم، الأولى عمومية عادية لانتخاب رئيس جديد للحزب، والثانية غير عادية "طارئة" للتصويت على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوي.

انتخابات حزب الوفد

أعضاء عمومية "وفد الفيوم" يشاركون في انتخاب رئيس الحزب في الدقي

أعضاء عمومية "وفد الفيوم" يشاركون في انتخاب رئيس الحزب في الدقي
المتحدث السابق باسم الحزب: لو كان لدى «أبوشقة» مشروع للنهضة بالوفد لقدمه وهو «سكرتير عام»

المتحدث السابق باسم الحزب: لو كان لدى «أبوشقة» مشروع للنهضة بالوفد لقدمه وهو «سكرتير عام»
معركة الحرس القديم وجيل الوسط تحسم المصير

معركة الحرس القديم وجيل الوسط تحسم المصير
«أبوشقة والخولى وحسان والشوالى» يخوضون السباق

«أبوشقة والخولى وحسان والشوالى» يخوضون السباق
السكرتير العام المساعد: هناك «شلة» دخلت الوفد منذ 3 أعوام تريد اختطاف الحزب وتدعم مرشحاً بعينه

السكرتير العام المساعد: هناك «شلة» دخلت الوفد منذ 3 أعوام تريد اختطاف الحزب وتدعم مرشحاً بعينه

التعليقات

41 عامًا على رحيل «حليم».. «الموعود بالعذاب»

أحدث الأخبار

صيادو كفر الشيخ يردون الجميل لـ"السيسي" بملحمة انتخابية: "شكرا يا ريس"

صيادو كفر الشيخ يردون الجميل لـ"السيسي" بملحمة انتخابية: "شكرا يا ريس"

روسيا تجهز مفاجأة خاصة لجماهير كأس العالم 2018

روسيا تجهز مفاجأة خاصة لجماهير كأس العالم 2018

محمد فاضل: الأغاني التي أذيعت خلال الانتخابات لا تليق بحجم الحدث

محمد فاضل: الأغاني التي أذيعت خلال الانتخابات لا تليق بحجم الحدث

أحمد عز: أصور مشاهد "أبوعمر المصري" في رومانيا لمدة 6 أيام

أحمد عز: أصور مشاهد "أبوعمر المصري" في رومانيا لمدة 6 أيام

تقرأ غدا في "الوطن".. ذكرى دامية لـ"يوم الأرض"

تقرأ غدا في "الوطن".. ذكرى دامية لـ"يوم الأرض"

اختيارات الوطن

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

الأكثر قراءة

عاجل