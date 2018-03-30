عاجل| "أبو شقة" رئيسا لـ"الوفد" بـ1380 صوتا

أظهرت نتائج فرز 24 صندوقًا هي عدد صناديق انتخابات رئاسة حزب الوفد، حصول المستشار بهاء أبو شقة على 1380 صوتًا، مقابل 900 صوت للمهندس حسام الخولي، فيما حلَّ ياسر حسان أخيرًا بـ205 أصوات.

وانطلقت انتخابات حزب الوفد، اليوم، لاختيار رئيس جديد من بين 5 متنافسين، هم: المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام للحزب، والمهندس حسام الخولي، نائب الرئيس، والدكتور ياسر حسان، مساعد الرئيس، والدكتور علاء شوالي، عضو لجنة الوفد بالإسكندرية، بعد انسحاب المرشح الخامس السيد طه فايز من السباق أمس الأول.

ودعا الحزب أعضاءه لحضور جمعيتين عموميتين اليوم، الأولى عمومية عادية لانتخاب رئيس جديد للحزب، والثانية غير عادية "طارئة" للتصويت على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوي.