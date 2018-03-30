محامي أسرة مريم: إحدى المعتديات قالت "لا تعليق" مع التحقيق معها

قال الدكتور عماد أبو حسين محامي أسرة الطالبة مريم عبدالسلام، المصرية التي قتلت في بريطانيا، إن السلطات البريطانية حينما حققت مع الـ6 فتيات اللاتي اعتدين على مريم قالت أكثرهن اعتداء عليها "لا تعليق".

وأضاف أبو حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا يحيى ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "المحور" أن السلطات ألقت القبض على 3 فتيات فيما ظل الـ 3 الأخريات قيد التحقيقات، وتم طلبهم للإدلاء بأقوالهم ولم يمانعوا في ذلك.

وأشار إلى أن من حق المتهمة أن تقول "لا تعليق" ولكن في النهاية موجود دليل إدانتها من خلال الكاميرات التي أثبتت تلك الإدانة.