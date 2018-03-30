السجيني مهنئا أبو شقة برئاسة "الوفد": أمامك مرحلة استثنائية

هنأ المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام للحزب، لفوزه في انتخابات رئاسة الوفد.

وأصدر السجيني بيانًا قال فيه: "يطيب لي أن أرسل خالص التهاني لسيادة المستشار بهاء أبو شقة بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الوفد في مرحلة استثنائية تمر بها مصر تنعكس آثارها على التحديات التي تواجه حزب الوفد باعتباره أحد أعمدة الحياة السياسية في بلادنا على مدار مائة عام".

وناشد السجيني الجميع بتعظيم مفاهيم وأبجديات الديمقراطية الرشيدة من خلال تقديم كل الدعم للرئيس الجديد وفريق عمله في سبيل تحقيق نقلة نوعية في مواجهة ملفات وتحديات الوفد خلال المرحلة المقبلة.

وتابع: "كما أتشرف أن أتقدم بعظيم الامتنان والتحية لباقي المرشحين وأعضاء حملاتهم، وذلك على مجهودهم ومنافستهم الشريفة والتي مما لا شك فيه جاءت لتثري وتعطي الزخم المترقب لتلك الانتخابات التاريخية".