ضبط 112 أسطوانة غاز تجاري بمصنع طوب طفلي في الدقهلية

ضبطت مديرية تموين الدقهلية، 112 أسطوانة غاز تجاري سعة 25 كيلوجرام، في مصنع طوب طفلي بناحية كفر ميت العز بمركز ميت غمر.

حررت الحملة المحضر رقم 262 جنح طوارئ أمن دولة لسنة 2018 ميلاديًا، ضد المتهم "محمد. ز."، صاحب مصنع طوب طفلي بناحية كفر ميت العز مركز ميت غمر، لتجميعه 112 أسطوانة غاز سعة 25 كيلوجرام بشكل يخالف القرار 102 لسنة 2011 ميلاديًا.

خرجت الحملة بقيادة إبراهيم أبو الفتوح، وكيل مديرية التموين، وعماد حمدي، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، وصلاح العوضي، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمد علي عبد الفتاح راميس، رئيس قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين مركز ميت غمر، والسيد سليمان، مدير إدارة مركز ميت غمر.

جرى التحفظ على الأسطوانات تحت تصرف النيابة العامة .