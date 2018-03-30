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الوطن

"أبو شقة" بعد إعلانه رئيسا لـ"الوفد": كل الطيور المهاجرة ستعود للحزب

أمس PM 11:32
كتب: محمد حامد
"أبو شقة" بعد إعلانه رئيسا لـ"الوفد": كل الطيور المهاجرة ستعود للحزب

المستشار بهاء أبو شقة

قال محمد الحسيني أمين صندوق حزب الوفد، إن الحزب شهد عُرسًا ديمقراطيًا، اليوم، وتمت انتخابات رئاسة الحزب وفاز بها المستشار بهاء أبو شقة والتي أشرف عليها المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب السابق، إن هذا اليوم يوم مشهود في تاريخ الوفد وكل التهنئة للمستشار بهاء أبو شقة ولكل الوفديين.

وقال أبو شقة، إن انتخابات الوفد أكدت أن الحزب ديمقراطي فيه الرأي والرأي الآخر، وخضنا الانتخابات جميعًا كلاً تحت رايته وأن يكون خادمًا للوفد في الفترة المقبلة.

وأضاف أن المعركة ليست على رئاسة الوفد ولكن كنا أمام معركة وهي الديمقراطية، وهذا الشعب العظيم خرج في ثورتي 25 يناير و30 يونيو كي يكون هناك انتخابات ديمقراطية وأعضاء الوفد خرجوا اليوم كي يرسخوا مبادئ الديمقراطية، ولن يكون ديمقراطية في مصر إلا من خلال حزب الوفد.

وتابع أننا سنرسخ جميعًا كوفديين لمبادئ الوحدة الوطنية الذي شعارنا حتى الآن "الهلال يحتضن الصليب" وسنطوي صفحة الماضي ونبدأ جميعًا على قلب رجل واحد نحو بناء حزب قوي وتكوين كوادر شبابية وكوادر نسوية، ونستطيع أن نخوض بها الاستحقاقات الانتخابية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، ولن يغلق مقر للحزب بعد اليوم واستمرارها هي مسؤوليتي الشخصية.

وأكد أن الطيور المهاجرة ستعود لبيتها على حد وصفه، في إشارة منه لفؤاد بدراوي ومن معه الذين تم فصلهم في عهد البدوي.

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